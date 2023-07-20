ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبر صادم.. "الأرصاد": موجة حارة جديدة تضرب البلاد فى هذا الموعد

موجة حارة
موجة حارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن السبب الحقيقي وراء الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة على مصر وبعض دول العالم.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي، يمر بدرجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة، وهي موجة أعلى من معدلاتها الطبيعية".

وأضافت: "هناك دول أوروبية تسجل درجات حرارة أعلى من الدرجات التي تسجلها مصر، فعلى سبيل المثال إيطاليا وصلت فيها درجة الحرارة إلى 45، كما تجاوزت درجات الحرارة في أمريكا الـ 50 درجة، ودول المغرب العربي ودول الخليج أيضا بلغت 50 درجة مئوية".

وتابعت: "كنا نشهد موجات ارتفاعات بدرجات الحرارة عبر السنوات الماضية لكنها اشتدت هذا العام؛ نظرا لزيادة الغازات المحتبسة بالغلاف الجوي، نتيجة الاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الحرارية الناتجة عن زيادة استخدام الوقود الأحفوري".

وواصلت: "تؤثر علينا ظاهرة النينو بشكل كبير، وهو نمط مناخي مرتبط بارتفاع درجات الحرارة فوق المحيط الاطلنطي، وخاصة الأسبوع الأول من شهر يوليو، والذي تم تسجيل فيه درجة غير مسبوقة لدرجة الغلاف الجوي".

واستطردت: "مصر تتأثر بظاهرة القبة الحرارية، وهو امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، علاوة على تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، وهي كتل هوائية ساخنة تصل فيها درجتها إلى 50 ولكن بمرورها فوق البحر المتوسط تقل درجتها التي تصلنا إلى مصر".

وكشفت منار غانم، موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، مؤكدة أنها تنكسر خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ولكن نظرا لزيادة نسب الرطوبة لن نشعر بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك موجة حارة جديدة تضرب البلاد مطلع الأسبوع المقبل، وتكون متوسط درجات الحرارة بين 36 و38 درجة مئوية في الظل، قائلة: "الموجة مطولة معانا ومستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة ارتفاع درجات الحرارة موعد انتهاء الموجة الحارة

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

تصنيف صندوقنا السيادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق