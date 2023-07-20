خبر صادم.. "الأرصاد": موجة حارة جديدة تضرب البلاد فى هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن السبب الحقيقي وراء الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة على مصر وبعض دول العالم.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "معظم دول العالم في نصف الكرة الشمالي، يمر بدرجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة، وهي موجة أعلى من معدلاتها الطبيعية".

وأضافت: "هناك دول أوروبية تسجل درجات حرارة أعلى من الدرجات التي تسجلها مصر، فعلى سبيل المثال إيطاليا وصلت فيها درجة الحرارة إلى 45، كما تجاوزت درجات الحرارة في أمريكا الـ 50 درجة، ودول المغرب العربي ودول الخليج أيضا بلغت 50 درجة مئوية".

وتابعت: "كنا نشهد موجات ارتفاعات بدرجات الحرارة عبر السنوات الماضية لكنها اشتدت هذا العام؛ نظرا لزيادة الغازات المحتبسة بالغلاف الجوي، نتيجة الاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الحرارية الناتجة عن زيادة استخدام الوقود الأحفوري".

وواصلت: "تؤثر علينا ظاهرة النينو بشكل كبير، وهو نمط مناخي مرتبط بارتفاع درجات الحرارة فوق المحيط الاطلنطي، وخاصة الأسبوع الأول من شهر يوليو، والذي تم تسجيل فيه درجة غير مسبوقة لدرجة الغلاف الجوي".

واستطردت: "مصر تتأثر بظاهرة القبة الحرارية، وهو امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، علاوة على تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، وهي كتل هوائية ساخنة تصل فيها درجتها إلى 50 ولكن بمرورها فوق البحر المتوسط تقل درجتها التي تصلنا إلى مصر".

وكشفت منار غانم، موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، مؤكدة أنها تنكسر خلال الـ 72 ساعة المقبلة، ولكن نظرا لزيادة نسب الرطوبة لن نشعر بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة، مؤكدة أن هناك موجة حارة جديدة تضرب البلاد مطلع الأسبوع المقبل، وتكون متوسط درجات الحرارة بين 36 و38 درجة مئوية في الظل، قائلة: "الموجة مطولة معانا ومستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.