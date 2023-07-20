رسميًا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع مات دويرتي

أعلن نادي ولفرهامبتون ووندرز التعاقد مع الأيرلندي مات دويرتي، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مات دويرتي انضم لصفوف أتلتيكو مدردي خلال فترة الانتقالات الشتوية للعام الجاري، وقضى 6 أشهر فقط مع النادي، وشارك في مباراتين فقط.

ونشر ولفرهامبتون بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع دويرتي في صفقة انتقال حر، لينضم للفريق للمرة الثانية في مسيرته.

وانضم دويرتي لولفرهامبتون بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة وينتهى في 30 يونيو 2026.

وسبق أن لعب مات دويرتي ضمن صفوف ولفرهامبتون في الفترة بين صيف 2010، وإعارته لأندية هيبرنيان، وبوري، وعودته للنادي في 2013 حتى رحيله عن صفوفه في صيف 2020.

ولعب دويرتي 302 مباراة بقميص ولفرهامبتون في الفترة التي قضاها مع النادي، وسجل 28 هدفًا وصنع 41 لزملائه في الفريق.