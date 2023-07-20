نشرة الحوادث: العثور على جثة طالبة ومصرع وإصابة 5

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا على مدار الـ24 ساعة المنقضية، كما نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم.

مصرع مواطن وإصابة 4 فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرون الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق "رأس غارب- الغردقة"، شمال محافظة البحر الأحمر وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

البداية كانت بتلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكى برأس شقير بطريق" رأس غارب- الغردقة"، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة جمعيهم من أسرة واحدة من محافظة المنوفية.

"هتلمى علينا الناس".. مأساة الطفلة مكة مع زوج أمها بأكتوبر

خلال 48 ساعة تسدل محكمة جنايات الجيزة الستار على مأساة الطفلة مكة التي قتلها زوج والدتها بعدما دفعها ليرتطم رأسها بالحائط، ثم حاول إثناء أمها عن فضح أمره والقصاص لابنتها.

التحقيقات التي أجرتها نيابة أكتوبر كشفت عن التفاصيل الكاملة لجريمة زوج الأم الذي مثل أمام النيابة وأدلى باعترافات تفصيلية قال فيها: “إنه تزوج من سيدة تدعى سارة كانت لديها ابنة تدعى مكة من زواج سابق، وأنجب منها طفلة تدعى حياة وزوجته حامل مرة أخرى، ونظرًا لتوقف عمله كتبّاع على سيارة نقل بدأ في التنقل بين حرف مختلفة من نقاشة إلى نجارة وكهرباء حتى يستطيع كسب المال للإنفاق على أسرته، وكان يتقاضى يومية 80 جنيهًا عن أعمال الكهرباء التي يقوم بها في محيط سكنه بمساكن عثمان بأكتوبر وكانت زوجته تساعده بالعمل في المنازل حتى تسهم في نفقات المنزل، خاصة أن ابنتها "من زوجها الأول" تقيم برفقتهم.

إصابة مجند فى انقلاب سيارة شرطة بالطريق الأبيض

أصيب مجند في انقلاب سيارة شرطة بالطريق الأبيض اليوم الخميس.

تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب بالطريق الأبيض.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة شرطة قبل مطلع المحور ما أسفر عن إصابة المجند أيمن شريف.

نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 4 فى حريق شقة سكنية بفيصل

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حريق شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وانتشال جثمان الضحية، ونقل المصابين إلى المستشفى.

العثور على جثة طالبة فى مياه بحر يوسف ببنى سويف

عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة طالبة غارقة فى ترعة بحر يوسف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى جنوب المحافظة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم على جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف، فى المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.