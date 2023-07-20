بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

كشف مؤدي المهرجانات "حسن شاكوش" حقيقة علاقته والفنانة حورية فرغلي، بعد التصريحات التي أدلت بها طليقته ريم طارق، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وأعلنت “ريم" خلاله، أن طليقها شاكوش على علاقة عاطفية غير شرعية بأحد الفنانات المشهورات والتي تمر بأزمة صحية، وثالث حرف من اسمها (ر).

وكتب “شاكوش” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست انا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتي لو هيا عكسية الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شىء مريحني اكثر من الكلام".

وأضاف: "ولكن في شىء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها وحقيقي أنا لا أعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن أنا من خلال صفحاتي الرسمية بحب أقول إن الفنانة حرية فرغلي لا يمسني بيها اي شىء غير انها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع ايه من خلال البرامج".

وتابع: "انا دلوقتي كلامي للإعلام ارجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفايه كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس أنا دلوقتي بمتنع عن اي كلام في حاجه تخص حياتي الشخصية".

وواصل حسن شاكوش: "ارجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية، كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانه يا كبيرة وبعتذرلك مرة اخري عن أي شىء اتحطيتي فيه".