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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد سير العمل بمشروعات البنية التحتية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجري المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات البنية التحتية لمشروع الإسكان الأخضر وكذلك مشروعات الطرق واللاند سكيب. 

وأكد “عبد اللاه” على المشرفين بمواقع العمل والشركات المقاولات بأهمية بتوفير كافة احتياجات العمال اليومية والمتنظمة بالمشروع من مياه وسوائل تقديرا لعملهم خلال  درجات الحرارة المرتفعة، موجهًا الشكر على مجهوداتهم فى الموقع. 

وتفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن توسعه وتمهيد بعض الطرق بالمدينة، كما تم المرور على أعمال الزراعة والتنبية على فرش النجيلة للمناطق الجاهزة لذلك ووضع الاشجار والنخيل والمزروعات  بصورة منتظمة ومراعاة الرؤية البصرية لتلك الاعمال وضرورة الاهتمام بصيانتها كما تم التنبية على المختصين برفع كافة المخلفات والنظافة لاماكن العمارات بنواحي المدينة وعمل الصيانة اللازمة لمنطقة الالعاب.

كما توجه علاء عبد اللاه الى منطقة عمارات إسكان محدودى الدخل، لمتابعة أعمال البناء والتشطيبات.

وتابع رئيس الجهاز، سير العمل بمنطقة عمارات الإسكان الأخضر الذى يحتوى على 9000 وحدة سكنية حيث يجرى العمل بالمشروع بصورة منتظمة، مشيراً إلى أنه مشروع صديق للبيئة حيث ان مواد البناء المستخدمة تقلل من الانبعاثات الكربونىة طبقا لتوصيات مؤتمر المناخ حيث يتم استخدام الالواح الشمسية لتوفير الطاقة ويستخدم به المونة البيضاء لتقليل الحرارة داخل الوحدة  ويتم زراعة الاشجار بطريقة افقية للاستفادة من ظلالها  ويستخدم به المياه الرمادية لرى المزروعات مما يوفر استخدام المياه.

تطبيق الصحة للعاملين المشروعات حدائق العاصمة

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