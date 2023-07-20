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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: ضبط 2850 كيلو دقيق مدعم فى الدقهلية قبل بيعها فى السوق السوداء

جانب من الحملة
جانب من الحملة

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتشديد وإحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدائمة للحالة التموينية والتصدى لمحاولات الاستيلاء على الدعم واحتكار السلع الأساسية، تم شن حملة تموينية فجر اليوم الخميس تحت إشراف السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية.

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وقالت مديرية التموين في الدقهلية إن الحملة التموينية كانت برئاسة محمد مصطفى، مدير إدارة تموين مركز ميت غمر، يرافقه عادل عزازى، رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وجمال الألفى، رئيس قسم الرقابة التجارية بالإدارة وأحمد بهلول، رئيس مكتب تموين أوليلة بميت غمر بمفاجأة أحد المطاحن الخاصة بناحية قرية أتميدة مركز ميت غمر.

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وأسفر التفتيش عن ضبط كمية وقدرها 57 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما بإجمالي 2850 كيلو جراما استخراج  87.5% والمحظور تداوله في الأسواق.

حيث يقوم صاحب المطحن بتجميعها وإعادة تدويرها داخل شكائر بيضاء اللون مستخدما معدات تفى بهذا الغرض بقصد تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء وبالسعر الحر وتم ضبط ماكينة الحياكة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة وجار المتابعة المستمرة وضبط المخالفين ومنع الاستيلاء على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

الاستيلاء علي الدعم احتكار السلع الأساسية احتكار السلع إحكام الرقابة المطاحن الخاصة

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