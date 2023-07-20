الصدر يدعو دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، فيما طالب الشعوب الإسلامية بوقفة من أجل نصرة القرآن الكريم.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" حرق القرآن و العلم العراقي في شهر محرم يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية، داعيًا جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن".

وأضاف الصدر: "سمعت استنكار أمريكا لحرق السفارة السويدية في بغداد، وكان الأولى أن تدين حرق القرآن".

وأشار إلى أنه "ليس هناك أي اعتداء على القوات الأمنية ولا يمكن أن تدافع القوات الأمنية عن سفارة لا تحترم مشاعر المسلمين".

وتابع الصدر: "لم أشأ التصعيد في حرق القرآن والعلم العراقي هذه المرة؛ لأن هناك كان أيضًا صورتي فلم أشأ أن يتحول لقضية شخصية".

ودعا الصدر منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لإصدار مواقف ضد هذا الاعتداء على القرآن، كما دعا السعودية وإيران لأن تكون لهما مواقف أشد من مواقفهما الحالية.

ودعا المجتمع الدولي إلى إقرار قانون يدين التعدي على الكتب السماوية ويجرم حرق القرآن ويعتبره جريمة إرهابية"، مبينا أن "حرق القرآن ستكون مانعة للتطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية".

ولفت إلى أن "هناك خمولا من قبل الشعوب الإسلامية لنصرة القرآن وأدعوهم لنصرة القرآن الكريم"، لافتا إلى أن "حرق القرآن كان في السويد وهذا لا يعني أن الشعب السويدي ضد القرآن والعراق، ولا يعني أن المسيحيين ضد المسلمين وأدعو الحكومة العراقية لحماية المسيحيين في العراق".