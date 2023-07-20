ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصدر يدعو دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية

الصدر
الصدر

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دول العالم لسن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، فيما طالب الشعوب الإسلامية بوقفة من أجل نصرة القرآن الكريم.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" حرق القرآن و العلم العراقي في شهر محرم يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية، داعيًا جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن".
وأضاف الصدر: "سمعت استنكار أمريكا لحرق السفارة السويدية في بغداد، وكان الأولى أن تدين حرق القرآن".
وأشار إلى أنه "ليس هناك أي اعتداء على القوات الأمنية ولا يمكن أن تدافع القوات الأمنية عن سفارة لا تحترم مشاعر المسلمين".
وتابع الصدر: "لم أشأ التصعيد في حرق القرآن والعلم العراقي هذه المرة؛ لأن هناك كان أيضًا صورتي فلم أشأ أن يتحول لقضية شخصية".
ودعا الصدر منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لإصدار مواقف ضد هذا الاعتداء على القرآن، كما دعا السعودية وإيران لأن تكون لهما مواقف أشد من مواقفهما الحالية.
ودعا المجتمع الدولي إلى إقرار قانون يدين التعدي على الكتب السماوية ويجرم حرق القرآن ويعتبره جريمة إرهابية"، مبينا أن "حرق القرآن ستكون مانعة للتطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الدول العربية".
ولفت إلى أن "هناك خمولا من قبل الشعوب الإسلامية لنصرة القرآن وأدعوهم لنصرة القرآن الكريم"، لافتا إلى أن "حرق القرآن كان في السويد وهذا لا يعني أن الشعب السويدي ضد القرآن والعراق، ولا يعني أن المسيحيين ضد المسلمين وأدعو الحكومة العراقية لحماية المسيحيين في العراق".

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التيار الصدري حرق القران

الأكثر قراءة

"اوعى تلمسها".. تفاصيل ظهور السمكة الصخرية السامة بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أفضل المساجد بعد الحرمين

أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

طارق الشناوى عن حفل ترافيس سكوت: مصطفى كامل وافق على الحفل وسيصدر بيانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق