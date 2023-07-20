مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

تحدث الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عن أزمة تكرار انقطاع التيار الكهربائي، عن المنازل والذي تكرر بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية، ما نتج عن استياء المواطنين والقلق الشديد.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "التخفيف كان زمان لدينا عجز 6000 كيلووات، فكان القطع اضطراريًا، ولكن شبكات الفترة الماضية ضعيفة ومتهالكة، عكس حال الشبكات الحالية".

وأكد مصطفى بكري أن المشكلة الحقيقية وراء انقطاع التيار الكهربائي هي توفير الغاز، قائلًا: "بناخد 60% من إنتاج الغاز المصري في المحطات، ويتم تصدير جزء للحصول على العملة الصعبة، والباقي للاستهلاك المحلي، ونحتاج من الحكومة تحديد موعد مبدئي لعودة الكهرباء وعدم قطعها مرة أخرى".

وتابع: "هناك مصدر مسئول في شركة الكهرباء أكد لنا قرب انتهاء تلك الأزمة حتى أنها قبل الموعد الذي حدده رئيس الوزراء، منتصف الأسبوع المقبل".

وواصل: "لا نبرر ما يحدث، ونطالب الحكومة بعودة الكهرباء للمناطق الزراعية تحديدا لأن الزراعة ستموت، لا أحد يتحمل قطع الكهرباء، في ظل الارتفاع المبالغ في درجات الحرارة ونتمنى أن تكن الأولوية الآن وقف انقطاع الكهرباء، الحكومة عليها أن تتصرف وسريعًا، ولابد من توفير المزيد من الغاز والمازوت لمحطات الغاز".

واستطرد بكري: "السكوت على استمرار انقطاع الكهرباء يعذب المواطنين.. الناس خايفة على حياتها وعلى زراعتها نتمنى أن ينتهي زمن انقطاع الكهرباء.. لدينا كل ما نحتاجه للعبور من تلك الأزمة".