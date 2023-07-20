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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قمة بريكس تدعو لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

فلسطين
فلسطين

دعا مؤتمر مجموعة قمة "بريكس"، الذى عقد فى عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، "بريتوريا"، فى ختام أعماله، اليوم الخميس، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وأصدر المؤتمر خلال جلساته، قرارًا خاصًا بفلسطين، دعا فيه إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 2334، لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى فى إطار حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الوفد الفلسطينى مع عدد من وفود الأحزاب المشاركة ومن ضمنها حزب المؤتمر الوطنى الإفريقي، والحزب الشيوعى المتحالف معه، وحزب "بهارا جانتا" الهندى الحاكم، وذلك فى إطار التنسيق معها، وإطلاعهم على الأوضاع والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطينى من عدوان متواصل من قبل حكومة وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وجرائم القتل وتدمير الممتلكات من منازل ومزارع واستيلاء على الأراضي، إلى جانب سياسة الفصل العنصرى التى تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرفة.

بريكس جنوب أفريقيا بريتوريا إقامة دولة فلسطينية القدس الشرقية القدس

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