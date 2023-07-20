حال إلغاء "المحترفين".. 76 ناديًا يتنافسون بالقسم الثاني بـ 6 مجموعات

ما زالت الأزمة قائمة بين اتحاد الكرة وعدد كبير من الأندية بشأن تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل ورغم تأكيد عدد من مسئولي اتحاد الكرة أن دوري المحترفين سيتم تنفيذه الموسم المقبل قامت الأندية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في الأول من أغسطس المقبل لإجبار اتحاد الكرة على عدم إقامة دوري المحترفين .

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ماذا سيحدث إذا نجحت الأندية في إجبار اتحاد الكرة على إلغاء دوري المحترفين في ظل الزيادة الرهيبة في عدد أندية القسم الثاني والتي سيصل عددها إلى 76 فريقا وهناك إقتراح بإقامة دوري القسم الثاني الموسم المقبل من ست مجموعات على أن تضم المجموعة الأولى أندية أسوان وكيما والنصر للتعدين والأقصر وقوص ومكادي وشبان قنا والألومنيوم وطهطا وديروط وبترول أسيوط وأسمنت أسيوط .

وتضم المجموعة الثانية أندية المنيا وملوي وبني مزار ومغاغة والواسطى وتليفونات بني سويف وطامية والفيوم ونجوم مصر والمقاصة ولافيينا وتيم إف سي .

وتضم المجموعة الثالثة أندية النجوم والشمس والسكة الحديد ووادي دجلة والنصر وألو إيجيبت والاتصالات ومستقبل وطن واتحاد الشرطة ومصر للتأمين والترسانة وإيسترن كومباني والنجوم .

وتضم المجموعة الرابع أندية بتروجيت ومنتخب السويس وبورتو السويس والعبور والقناة وكهرباء الإسماعيلية ودكرنس ونجمة سيناء وجنوب سيناء وتلا والعريش والمريخ وبورفؤاد .

وتضم المجموعة الخامسة فرق غزل المحلة والقزازين ونبروه وبني عبيد والمنصورة والجمهورية شبين وطنطا وبروكسي وبايونيرز وكوم حمادة والصيد بالمحلة وكفر الشيخ وبلقاس .

وتضم المجموعة السادسة أندية مالية كفر الزيات ودمنهور وراية وحرس الحدود وأبوقير للأسمدة وسبورتنج والأوليمبي وطلائع الأسطول ودلفي والإسكندرية للبترول والمجد والحمام وهلال مطروح .

وحسب هذا الاقتراح ستلعب كل مجموعة دوري من دورين ويصعد أول كل مجموعة لتقام بينهم دورة ترقي يتأهل منها ثلاثة فرق للدوري الممتاز على أن تهبط خمسة أندية من كل مجموعة لدوري القسم الثالث .