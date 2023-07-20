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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عاملين سقطت بهما سقالة بجمرك الإسكندرية

جثة
جثة

شهدت منطقة الجمرك غرب الإسكندرية، مصرع عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء قيامهما بالعمل على إحدى المباني بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقالة بشارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، أثناء استقلالها عدد من العمال، ما أدى إلى وجود وفيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى محل البلاغ.

بالمعاينة والفحص، تبين مصرع عاملين من العمال عقب سقوطهم من أعلى سقالة بعد انهيارها بهم أثناء إنهاء أعمال واجهة أحد العقارات في منطقة الجمرك ونقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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