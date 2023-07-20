"الخارجية العراقية": السويد لم تتخذ إجراءات جادة ضد حرق المصاحف

قالت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الخميس، إن الإجراءات ضد السويد بسبب عدم اتخاذها خطوات جدية ضد حرق المصحف غير جادة.

وجاء تعليق وزارة الخارجية العراقية في تصريح مقتضب مع قناة العراقية، تعليقاً على قرار الحكومة العراقية قطع العلاقات مع ستوكهولم على خلفية السماح بحرق المصاحف.

وكان وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم ومغادرة السفيرة السويدية العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية".

وأضاف أن "ذلك جاء رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم، والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".