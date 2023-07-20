طارق الشناوى عن حفل ترافيس سكوت: مصطفى كامل وافق على الحفل وسيصدر بيانًا

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تعامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مع حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات 28 يوليو الجاري.

حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وكتب الشناوي عبر “فيسبوك”: “كما توقعت قبل يومين تراجع كعادته مصطفي كامل نقيب الموسيقيين عن بيانه الأخير ضد ترافيس سكوت ووافق على إقامة الحفل وسيصدر بيانًا جديدًا باسم النقابة للترحيب بإقامة الحفل وبالمطرب العالمي، لماذا كل تلك الصبيانية وكل هذا الانفلات في إصدار البيانات العنترية شيء من الحكمة والعقل والمنطق يجب أن يتحلى به النقيب هل يتعلم النقيب من الدرس؟ أقول لكم مع الأسف لم ولن يتعلم”.

وكان قد أثار حفل مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد مطالب بإلغاء الحفل نهائيًا بسبب الاتهامات الموجهة للمطرب بنشر طقوس شيطانية خلال حفلاته التي لا تتناسب مع القيم العربية.

خلال الساعات الماضية، انتشر عدد من البيانات والتصريحات التي تؤكد إلغاء التصاريح من قبل نقابة المهن الموسيقية والتوضيح بأنها لن تعارض مرة أخرى في حالة الوفاء بكل الشروط، مما أثار جدلًا حول هل تم إلغاء الحفل أم لا ولم تكشف الجهة المنظمة للحفل عن أي تفاصيل في مصر مؤخرًا.

"الدستور" علم أن الشركة المنظمة للحفل شركة دولية متخصصة في تنظيم الحفلات في العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط ومقرها الحالي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر إن الشركة المنظمة للحفل باعت كل تذاكر الحفل بالكامل ولم تتلق أي إخطار من الجهات الثلاث التي في سلطاتها إلغاء الحفل وهى جهات أمنية ورقابية ونقابة الموسيقيين وأن الشركة أنهت كل الترتيبات لإقامة الحفل، ولم تبلغ أحدًا من العملاء بإعادة ثمن التذاكر.