هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

لا أتصور ما حدث لى فى مترو الأنفاق فى طريق عودتى إلى المنزل. كان المترو مزدحماً، وطبيعى أن يكون كذلك فهو توقيت العودة من العمل. رن موبايلى، وكان حديث فكاهى تماماً به شيء من الشد والجذب.

لاحظت أن هناك صمت ساد لمن هم حولى لدرجة شدت انتباهى على عكس العادة فى الصخب المعتاد من ثرثرة وحوارات جانبية وأخرى جماعية يشترك فيها ركاب عربة المترو من الرجال والسيدات بدون أن يكون لهم معرفة ببعض. انتبهت أننى أصبحت المركز البصرى للذين ينصتوا لصوتى ويتأملوا فى ملامح وجهى فى تتبع دقيق لمعرفة الانطباعات عن من أتكلم معه.

ما قالته صديقتى هو من العادات السيئة المنتشرة فى المجتمع المصري.

أنه التطفل على الغير بدون وجه حق وانتهاك للخصوصية الشخصية التى لا يعترف بها المجتمع. وهو ما جعل من يتطفل لا يشعر بحرج من سلوكه ولا يشعر بخطأه وجريمته من الأصل فى حق من حوله.

إذا قرأت كتاب أو مجلة أو جريدة، نجد من حولنا من ستخرج عينيه من رأسه ليشاركنا القراءة، وذلك بعد محاولات مستميته تصل إلى حد مرونة بطلات البالية فى الميل للوصول لأقرب نقطة تجعله يرى بوضوح.

أما عن الموبايل فحدث بلا حرج، بالإضافة لما ذكرته صديقتى، نجد من يحاول أن يختلس النظرات على طريقة مستر X سواء عند قراءاتك لرسالة أو الاتصال بأحد، وتتبع ما تفعله على الموبايل أياً كان حتى لو مجرد تطبيقات الألعاب.

وقولاً واحداً، يرتبط بما سبق، من "يطرطق ودنه". وهو سلوك لا يقتصر فقط على متابعة الموبايل، ولكن أيضاً الانصات التام لأى حوار ثنائى أو ثلاثى يدور من حوله. و"مطرطقين الودان" نوعان. منهم من يكتفى بالسمع ولا يعبر بأى كلمة، ومنهم من يتدخل بالتعقيب والتعليق على الحوار بدون استئذان.

ينتشر سلوك التطفل فى مترو الأنفاق وفى المواصلات العامة وفى أى أماكن خدمية، فلا نجد أى خصوصية لدرجة التى تجعل ضحية التطفل مجبراً على استنشاق كافة الروائح غير الصحية. وهو ما يزيد فى وسائل الانتقال ذات الكثافة العددية. والتى يستغلها البعض فى ممارسة سلوكه الإجرامى لكل أشكال التحرش الجنسى التى تبدو للوهلة الأولى طبيعية بحجة الكثافة.

لا يؤمن المجتمع المصرى بالخصوصية الشخصية، بل ويعتبر هذا أمر طبيعى. ولا أنسى هنا ما يحدث من ردود أفعال أثناء الحوادث، والذى يتلخص فى مشاهدة ما حدث وربما تصويره بالموبايل بدون أى مساعدة نهائياً لمن تعرضوا للحادث.

التطفل فى مجتمعنا أسلوب حياة، يتدخل الأب فى شئون أبنائه بدون التوازن بين احترام خصوصية أبنائه لبناء شخصيتهم المستقلة، وبين مسئولية متابعته لهم للنصيحة والاستفادة من خبراته.

العديد من الحوادث المرورية سببها عدم الحفاظ على مجال تحرك كل سيارة، والذى يمثل نطاق خصوصيتها. وذلك بسبب عدم احترام أصحاب السيارات لبعضهما البعض، فالسيارات تسير متلاصقة بدون احترام لأى مسافة قانونية بينها. وهو ما يفقد منطق الأمان فيحدث الاصطدام.

نقطة ومن أول الصبر..

من خلال متابعتى لقضايا الجندر الاجتماعى والمساواة والتمكين، أجد أن المرأة هى الأكثر تعرضاً للتطفل، لكونها مركز اهتمام العقلية الذكورية المريضة. ومن بعدها المجتمع كله.