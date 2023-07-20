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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية: قرار العفو الرئاسى يؤكد سياسية الجمهورية الجديدة

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالعفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ليس الأول من نوعه، بل إن الرئيس اعتاد على ذلك تأكيدًا لقيمة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار وتقبل الآخر.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، في بيانٍ لها، أن الرئيس السيسي حريص جدًا على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ توصياته والاستجابة لطلباته، وذلك يحدث في الدولة المصرية بشكل غير مسبوق في تاريخها، فلم نعرف رئيسًا لمصر يستمع لمطالب القوى المدنية والأحزاب والشعب بهذه الطريقة التي يتبعها الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الرئيس يهدف من ذلك أيضًا الاستفادة من القوى الشبابية المفرج عنها في مسيرة الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي جاء حاسمًا لكل المشككين في نية الدولة المصرية تجاه بدء مرحلة جديدة من الحريات وتقبل الرأي الآخر، مشيدة بجهود لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني بمختلف لجانه في تعزيز حالة الحوار والتواصل المجتمعي.

الدكتورة غادة علي النواب تنسيقية القرار الجمهوري أحكام قضائية الرئيس الجمهورية الجديدة

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