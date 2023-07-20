متحدث الحكومة العراقية لـ"القاهرة الإخبارية": قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد لذلك السبب

كشف باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، أول رد فعل رسمي من الحكومة العراقية بعد حادث حرق القرآن الكريم، مؤكدا أنه أثار ردة فعل كبيرة داخل العراق.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لايمكن أن تحرق مقدسات المسلمين وعدم احترام وتحدٍ صارخ لكل مشاعر المسلمين من قبل شخص غير مسئول ومجهول أيضًا.

وأكد العوادي أن حرق المصحف الشريف والعلم العراقي ولد حساسية شديدة جدًا، بين أبناء الشعب العراقي، وقادت إلى مظاهرات كبيرة، ومع تكرار الحادث ليلة أمس، ولد حالة إختراق أمني، وهاجم المئات من المتظاهرين مقر السفارة، وحرقه وكان هناك معتقلين وجرحى، واستماع للجنة العليا في البلد.

وتابع: "عندما تم إعلان أن الجهات السويدية منحت الإجازة لنفس الشخص لحرق المصحف والعلم العراقي، أعلن وزير الخارجية أن تكرار تلك الفعلة مرة أخرى سيضطر العراق إلى سحب السفير العراقي من السويد، والمطالبة من البعثة السويدية في بغداد بمغادرة العراق لأن هذا الحدث يؤذي مشاعر المسلمين ويؤدي إلى خلخلة أمنية.