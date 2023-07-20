برلمانية: قرار العفو الرئاسى يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العفو الرئاسى عن عدد ممن صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.



وقالت “سلامة” إن استجابة الرئيس لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالعفو الرئاسى عن عدد من المحكومين يأتى فى إطار استخدام صلاحياته الدستورية ، مؤكدة أن قرارات العفو الرئاسى المستمر تؤكد حرص القيادة السياسية على انجاح الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن قرارات العفو الرئاسى تمثل رسالة مهم بالدعم الكامل من جانب القيادة السياسية لجلسات الحوار الوطنى الذى يشارك فيه كافة القوى والتيارات السياسية بمختلفة اتجاهاتها وانتماءاتها، والذى ناقش خلال الفترة الماضية عددا من الملفات المهمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لديها إرادة سياسية لاحترام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واتخذت خطوات كبيرة فى هذا الشأن، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفتح قنوات للحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية، مشددا على أن الدولة ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون.