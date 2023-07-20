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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس العراقى يدين تكرار الاعتداء على القرآن الكريم وعلم الدولة العراقية

عبداللطيف رشيد
عبداللطيف رشيد

أدان الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس، تكرار الاعتداء على المصحف الشريف والتجرؤ على علم الدولة العراقية.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الرئيس عبداللطيف جمال رشيد يدين بشدة التصرف غير المسئول بمحاولة تكرار الاعتداء على كتاب الله الحكيم والتجرؤ على علم الدولة العراقية، ويبدى شديد الاستغراب إزاء عدم اتخاذ سلطات السويد الموقف المطلوب من دولة تحترم العقائد والمقدسات، وهذا ما يدفع بالمشكلة إلى المزيد من التعقيد وبما يفاقم مشاعر الغضب إزاء انتهاكات يجب ردعها ووضع حد لها."

وأضافت أن الرئيس رشيد حرص على تنبيه وتحذير السلطات فى السويد، بشكل مباشر ومن خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل احترام مشاعر المسلمين والحيلولة دون هذا السلوك المنحرف"، لافتة إلى أنه "يؤكد هنا ثانية على أن تنظر مملكة السويد بمسؤولية لما يحصل وبما يحول دون انتهاك حق المسلمين بكل القارات في احترام وتوقير مقدساتهم بمثل ما يحترمون فيه مقدسات أي إنسان على الكوكب وحقه في الاعتقاد والإيمان".

العراق حرق المصحف الشريف حرق القران السويد الرئيس العراقي

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