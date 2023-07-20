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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد حرق القرآن فى السويد.. وزير خارجية إيطاليا يدين الاعتداء على الكتب المقدسة

القرآن
القرآن

أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى أن حرق النصوص المقدسة، الإنجيل أو القرآن أو التوراة، هو عمل من أعمال العنف.. قائلًا: "نواصل التزامنا بالحوار بين الأديان".

وعبر تايانى عن التضامن مع السويد بعد أن أضرم محتجون النار بمبنى سفارتها فى بغداد تنديدًا بمحاولة معلنة جديدة لإحراق نسخة من القرآن أمام مقر سفارة العراق فى ستوكهولم.

واقتحم متظاهرون سفارة السويد فى بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، والعلم العراقي أمام السفارة العراقية فى السويد.

وأضرم المئات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين النار فى مبنى السفارة السويدية فى بغداد بعد اقتحامها.

وزير الخارجية الإيطالى النصوص المقدسة القرآن الانجيل السويد بغداد

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