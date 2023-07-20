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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اهتمام السعودية.. برشلونة يحسم موقفه النهائى بشأن مستقبل رافينيا

رافينيا
رافينيا

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه النهائي بشأن مستقبل النجم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ناديا النصر والهلال السعوديان.

وارتبط اسم رافينيا في الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى صفوف الهلال السعودي، الذي يحاول الحصول على خدماته، واستغلال الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي، خاصة في تسجيل اللاعبين الجدد؛ بسبب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف.

برشلونة يحسم موقفه النهائي بشأن مستقبل رافينيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أغلق الباب نهائيًا بشأن صفقة رافينيا، مُتمسكًا بخدماته في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة وجه لكمة قوية للأندية الراغبة في الحصول على خدمات رافينيا في الصيف الحالي، من خلال رفض رحيل اللاعب عن قلعة "كامب نو" سواء إلى السعودية أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن رافينيا يُعد ضمن مشروع نادي برشلونة المستقبلي، وسيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات تحت قيادة مدربه تشافي في الموسم المقبل.

وكان رافينيا قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو لمدة 5 سنوات، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح البرازيلي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027، وبشرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو.

برشلونة رافينيا الميركاتو الصيفي النصر الهلال تشافي الدورى الانجليزى السعودية

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