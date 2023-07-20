"الهجرة" تستعرض الشباب المستحقين للإذن بالسفر للخارج

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب المستحقين للإذن بالسفر للخارج من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة، وفقًا لما نشرته إدارة التجنيد والتعبئة ونقلته عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي.

تستعرضهم “الدستور” في النقاط التالية:

المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج. المستثنون مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية. الحاصلون على إعفاء مؤقت. الموضوعون تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات. الذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم بالاحتياط. الطلبة الدارسون داخل أرض الوطن والمؤجل تجنيدهم أثناء إجازة نصف العام ونهاية العام ما عدا طلبة السنوات النهائية وطبقاً للتعليمات.

مستندات استخراج إذن السفر لأفراد الاحتياط