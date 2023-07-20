أزمة تواجه بيلينجهام فى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد

يواجه النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، أزمة قوية مع ناديه الجديد قبل انطلاق الموسم المقبل 2023/ 2024.

وكان ريال مدريد قد أعلن، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع جود بيلينجهام، بعقد لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2029، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 ملايين يورو.

جود بيلينجهام يواجه أزمة في ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد 2023/ 2024

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد فشلت في تسجيل جود بيلينجهام ضمن قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024، والمسجلة على الموقع الرسمي للدوري الإسباني "الليجا".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه تم تسجيل 4 لاعبين فقط في الموقع الرسمي للدوري الإسباني، هم: أردا جولر، لاعب ريال مدريد، سيزار أزبيليكويتا، لاعب أتلتيكو مدريد، جالاريتا، لاعب أتلتيك بيلباو، ولاتو، لاعب ريال مايوركا.

وبناءً عليه، فإن هؤلاء اللاعبين يحق لهم اللعب في المباريات الرسمية مع أنديتهم في بطولة الدوري الإسباني، والتي من المقرر انطلاقها يوم 12 أغسطس المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أنه لم يتم تسجيل بيلينجهام حتى الآن؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، وسقف الرواتب في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة، أن فترة تسجيل اللاعبين ستظل مستمرة حتى إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي الحالي في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويتواجد جود بيلينجهام رفقة ناديه الجديد ريال مدريد في الجولة التحضيرية الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد أبرم 5 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث استعاد خدمات إبراهيم دياز، وتعاقد مع كل من الإنجليزي جود بيلينجهام، التركي أردا جولر، والإسبانيين فران جارسيا وخوسيلو.