ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يواصل عقد اجتماعاته

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

واصل منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد اجتماعاته، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية لإحدى المبادرات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية، وناقشوا المسودة الأولية للمبادرة، كما اطلعوا على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي بما يحقق أهداف المبادرة، كعقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، لتغطية كافة جوانب القضية، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف.

حضر المنتدى الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بالتنسيقية، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم المبادرة، وإبراهيم رمضان، مسئول منتدى السياسات، وأنور إسماعيل، وجهاد سيف، وماجد طلعت، ومحمد غنيم، وعمرو محمد، ومارك مجدي، وأحمد سعيد، وأحمد عمرو، وإيهاب نبيل، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منتدى السياسات تنسيقية شباب الأحزاب آليات العمل زيارات ميدانية

الأكثر قراءة

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

مصر توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمى للمنظمة فى مصر مقره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

التمثيل العمالى بإيطاليا: عودة صرف معاش مصرى متوفى لأسرته بعد توقف عامين

"الصحة": تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية خلال المبادرات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق