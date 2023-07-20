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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": تعديلات وزارية فرنسية مرتقبة مع الإبقاء على رئيسة الوزراء

تعديلات وزارية فرنسية
تعديلات وزارية فرنسية مرتقبة مع الإبقاء على رئيسة الوزراء

تحدث خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن التعديلات الوزارية المرتقبة في فرنسا، مشيرًا إلى أن ماكرون استدعى الحكومة الفرنسية بالأمس، وأشاد بدورهم وأهمية جهود الحكومة وانتصارها على بعض الانتقادات التي تعرضت لها.

وأضاف شقير، أن بعض القوى السياسية الفرنسية انتهزت وجود إشارات على إجراء بعض التعديلات على الحكومة الفرنسية، سواء من اليمين المتطرف أو من أقصى اليسار، ووجهوا الانتقادات للحكومة الفرنسية وقالوا لا نريد تعديلًا ولكن نريد تغييرًا في سياسات الحكومة.

كما أشار إلى أن استطلاعات الرأي تؤكد أن هناك 70% من الفرنسيين يرون أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، لم تحقق الهدف من خارطة الطريق بالمائة يوم التي حددها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وتابع: "بالرغم من ذلك فإن رئيسة الوزراء استطاعت الحصول على ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيكون هناك بعض التغييرات الوزارية في الحكومة الفرنسية سيتم الإعلان عنها وستنال بعض الوزارات منها وزارة الشئون الوطنية، والتعليم، وبعض الوزارات الأخرى".

تعديلات وزارية فرنسية فرنسا القاهرة الإخبارية التعديل الوزاري في فرنسا خالد شقير خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية

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