"الإنقاذ النهرى" تنتشل جثة شاب غرق فى البحر غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال جثمان شاب، بعد غرقه في مياه شاطئ هدير عقب نزوله ليلًا للبحر، وتم نقله إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بوجود غريق جديد في شاطئ هدير بقرية المعلمين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم بصحبة قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير وسيارة إسعاف، وتبين نزول عبدالمجيد عبدالله، 19 سنة، إلى مياه البحر عقب صلاة المغرب وغرق ولم يجرَ انتشاله في حينه.

وتم انتشال الجثة بالقرب من منطقة غرقه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.