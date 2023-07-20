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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل الحرارة رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 37

ارشيفيه
ارشيفيه

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدًا الجمعة، شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطبًا ليلا على كل الأنحاء.
وهناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى:
القاهرة 37 25
العاصمة الإدارية 38 25
6 أكتوبر 37 25
بنهــــا 37 25
دمنهور 35 25
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 25
شبين الكوم 37 25
طنطا 37 25
دمياط 35 24 
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 39 25
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 34 24
رأس سدر 39 26
نخل 40 20
كاترين 36 18
الطور 38 26
طابا 38 26
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 24
السلوم 34 24
سيوة 38 24
رأس غارب 40 28
الغردقة 40 29
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 39 27
حلايب 38 28
أبو رماد 38 28 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 38 26
بني سويف 38 26
المنيا 40 26
أسيوط 41 27
سوهاج 43 27
قنا 43 28
الأقصر 44 29
أسوان 45 29
الوادى الجديد 44 28
أبوسمبل 42 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى:
مكة 44 32
المدينة 44 32 
الرياض 46 31
المنامة 41 33
أبوظبى 43 32
الدوحة 43 33
الكويت 49 33
دمشق 38 20
بيروت 31 26
عمان 35 21
القدس 34 20
غزة 31 23
بغداد 47 30
مسقط 33 29
صنعاء 31 17
الخرطوم 40 29
طرابلس 35 27
تونس 40 27
الجزائر 32 27
الرباط 26 17
نواكشوط 31 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى:
أنقرة 36 17
إسطنبول 34 23
إسلام آباد 33 26
نيودلهى 36 29
جاكرتا 33 24
بكين 36 24
كوالالمبور 31 25
طوكيو 30 23
أثينا 38 26
روما 36 24
باريس 26 13
مدريد 32 18
برلين 21 13
لندن 23 13
مونتريال 22 17
موسكو 22 13
نيويورك 27 21
واشنطن 32 21
أديس أبابا 21 13

 

الأرصاد الجوية البحرالمتوسط الحرارة المتوقعة غدا العاصمة الإداري الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى العاصمة الإدارية

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