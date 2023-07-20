20 % زيادة فى إقبال العرب على الساحل الشمالى.. "مهرجان العلمين" كلمة السر

قال هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، وعضو غرفة شركات السياحة، إن هناك نحو 20% زيادة بحركة السياحة العربية في منطقة الساحل الشمالي خاصة العلمين، ونسبتهم الحالية نحو 60% من المتدفقين على الساحل الشمالي، على رأسهم مواطنو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بخلاف العام الماضي التي وصلت فيه نسبة السائحين العرب المترددين على الساحل الشمالي نحو 40%، موضحا أن وجود مهرجان العلمين الجديدة ساعد في زيادة نسبة السائحين العرب على المنطقة خلال هذا العام.

80 % من نجاح العلمين يكمن في البنية التحتية



وأضاف هشام في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن 80 % من النجاح والتدفقات السياحية التي تشهدها منطقة العلمين الجديدة يرجع إلى مجهود الدولة الذي بذلته في إقامة بنية تحتية تليق بهذا المقصد السياحي، فالطرق الجديدة التي تم إنشاؤها ساعدت في مرونة حركة السير فمنذ سنوات قليلة عند إقامة أي حفل بالساحل الشمالي تجد أن المنطقة بالكامل تكدست بالسيارات وحدث العيد من الأزمات المرورية أمام حاليا بفضل المخارج الجديدة والطرق الجديدة ساعدت في سهولة دخول وخروج الأتوبيسات السياحية واختفاء الأزمات الماضية تماما.

وأوضح هشام أن فنادق الساحل الشمالي الكبرى تسجل حاليا نسبه 100%، متوقعا أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة تدفقات سياحية كبرى، خاصة بعد التشغيل المنتظم لمطار العلمين، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة سلط الضوء على المنطقة وحفز المستثمرين إليها.

وأشار إلى أن الخروج العالمي لشكل مهرجان العلمين الجديدة والفعاليات التي تجرى به قد لفت أنظار العديد من المستثمرين نحو المنطقة التي ستشهد استثمارات سياحية كبرى خلال الفترة المقبلة.