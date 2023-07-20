ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

20 % زيادة فى إقبال العرب على الساحل الشمالى.. "مهرجان العلمين" كلمة السر

هشام إدريس
هشام إدريس

قال هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن، وعضو غرفة شركات السياحة، إن هناك نحو 20% زيادة بحركة السياحة العربية في منطقة الساحل الشمالي خاصة العلمين، ونسبتهم الحالية نحو 60% من المتدفقين على الساحل الشمالي، على رأسهم مواطنو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، بخلاف العام الماضي التي وصلت فيه نسبة السائحين العرب المترددين على الساحل الشمالي نحو 40%، موضحا أن وجود مهرجان العلمين الجديدة ساعد في زيادة نسبة السائحين العرب على المنطقة خلال هذا العام.

80 % من نجاح العلمين يكمن في البنية التحتية
 

وأضاف هشام في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن 80 % من النجاح والتدفقات السياحية التي تشهدها منطقة العلمين الجديدة يرجع إلى مجهود الدولة الذي بذلته في إقامة بنية تحتية تليق بهذا المقصد السياحي، فالطرق الجديدة التي تم إنشاؤها ساعدت في مرونة حركة السير فمنذ سنوات قليلة عند إقامة أي حفل بالساحل الشمالي تجد أن المنطقة بالكامل تكدست بالسيارات وحدث العيد من الأزمات المرورية أمام حاليا بفضل المخارج الجديدة والطرق الجديدة ساعدت في سهولة دخول وخروج الأتوبيسات السياحية واختفاء الأزمات الماضية تماما.

وأوضح هشام أن فنادق الساحل الشمالي الكبرى تسجل حاليا نسبه 100%، متوقعا أن تشهد المنطقة خلال الفترة المقبلة تدفقات سياحية كبرى، خاصة بعد التشغيل المنتظم لمطار العلمين، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة سلط الضوء على المنطقة وحفز المستثمرين إليها.

وأشار إلى أن الخروج العالمي لشكل مهرجان العلمين الجديدة والفعاليات التي تجرى به قد لفت أنظار العديد من المستثمرين نحو المنطقة التي ستشهد استثمارات سياحية كبرى خلال الفترة المقبلة.

الساحل الشمالى أنشطة مهرجان العلمين أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس صفقات الميركاتو وموقف رباعى فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق