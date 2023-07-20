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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إصابة ٤٧ شخصًا باختناق.. غلق حمام سباحة بالإسكندرية

غلق حمام سباحة
غلق حمام سباحة

تباشر نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة تسرب مادة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية في منطقة سبورتنج، مما أسفر عن إصابة 47 شخصًا بالاختناق، معظمهم من الأطفال.

وقررت النيابة العامة إغلاق النادي وتعيين الحراسة اللازمة عليه، واستدعاء المسئولين والقائمين على حمام السباحة، واستجواب المصابين، وطلب التقارير الطبية من المستشفى الأميري الجامعي؛ للوقوف على طبيعة الإصابات، وإجراء تحقيقات المباحث حول الواقعة بأسرع وقت ممكن.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حالات اختناق داخل نادٍ في منطقة سبورتنج، دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة عدد 6 سيارات إسعاف.

وبعد المعاينة والفحص، تبين أن عددًا من الأطفال تعرضوا لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة. تم نقلهم إلى مركز السموم بمستشفى الميري الجامعية لتلقي العلاج، وغادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، ويوجد 3 حالات في العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية. وتم إغلاق النادي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق في الأمر.

وقالت الدكتورة أسماء البنا، مديرة مركز السموم التابع لمستشفى جامعة الإسكندرية، إن المركز استقبل 47 مصابًا بالاختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور في حمام سباحة بأحد الأندية، وأن جميع الحالات مستقرة. وأضافت مديرة المركز أن الحالات تتراوح بين أطفال من البنات والأولاد ومدربين كبار السن، وأنه تم تقديم الإسعافات السريعة لهم. وأشارت إلى استقرار جميع الحالات وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم في الواقعة.

في سياق آخر، أعلنت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة في الإسكندرية عن خروج كل الحالات المصابة بالاختناق في حادث نادي "ويف" وتماثلهم للشفاء، وتم علاج معظم الحالات في مكان الحادث ونقل عدد منهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي. ولم يتم إدخال أي طفل أو فرد في العناية المركزة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكلور.

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