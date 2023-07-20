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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلى.. تدريبات استشفائية فى الجيم وفقرة بدنية وخططية قبل مواجهة بيراميدز

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز علي ستاد الدفاع الجوي والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض الفريق مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد رفض كولر إراحة اللاعبين عقب التتويج باللقب المحلي للمرة الـ43 في تاريخه واستلامه الدرع في أرض الملعب وسط احتفالية كبيرة بحضور أسر وعائلة اللاعبين.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم وخاصة التي شاركت في لقاء حرس الحدود، أمس، علي ستاد القاهرة الدوري، فيما استكمل بقية اللاعبين المران بفقرات بدنية وخططية متنوعة، بينما أدى الحراس تدريبات قوية تحت إشراف البلجيكي ميشيل يانكون، والذي خصص بعض الفقرات البدنية والتسديدات علي الحراس.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد تعادل مع نظيره حرس الحدود بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات البطولة التي توج الفريق بلقبها.

وتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز رسميًّا، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود التي أقيمت على ‏استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ33 للمسابقة.

السويسري مارسيل كولر مران الأهلي مباراة حرس الحدود ميشيل يانكون مواجهة بيراميدز

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