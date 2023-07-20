شارك في الاختيار 3 وتصدر التريند.. من هو زوج المخرجة بتول عرفة؟

تصدر حفل زفاف المخرجة بتول عرفة محركات البحث على جوجل، حيث احتفلت بزفافها أمس وسط العديد من الفنانيين ومشاهير الوسط الفني، وبدأ العديد من رواد السوشيال ميديا يبحثون عن من هو زوج بتول عرفة في هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه ومن هو وشارك في أي مسلسل.

زوج بتول عرفة يدعى هاني الطمباري، ممثل مصري، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: فيلم شباب شياب عام 2018، ومسلسل الاختيار 3.

عن دوره في "الاختيار 3" قال في تصريحات تلفزيونية له: “شخصية أحمد عبد العاطي كان وراءها الكثير من القصص، فهو كان يعمل على ملف الإخوان ولديه نشاط خاص به، عندما انتقل للعمل كمدير لمكتب محمد مرسي، بدأ في تنفيذ مخططاته وأهدافه”، متابعًا: “درست شخصية أحمد عبد العاطي بشكل دقيق من خلال بعض الفيديوهات ودراسة الشخصية على الورق”.

وقال زوج بتول عرفة خلال تصريحاته عن دوره في الاختيار 3: "شخصية أحمد عبد العاطي هادئة للغاية وردود فعله تشعرك بكونه محايد"، متابعًا: "اتخضيت لما شفت شكلي بعد الميك أب ووالدتي قالت لي يا ساتر يارب".

وكانت قد احتفلت المخرجة بتول عرفة، ليلة أمس، بعقد قرانها على الفنان هاني الطمباري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء.