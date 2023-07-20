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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 25 فرصة عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن تشغيل 25 من ذوي الهمم من أبناء المحافظة في شركة JAE Egypt بالإسماعيلية، وهى إحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكتب تفتيش العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بضرورة العمل على متابعة استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشأة يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية. 

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، بأن المديرية نجحت في توفير 25 عقد عمل بإحدى الشركات الحديثة بالمنطقة الحرة، و‏التي يبلغ عدد العاملين بها 250 عاملًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة للبلاد.

والتقى مدير المديرية أثناء تسليم العقود بمدير شئون العاملين بالشركة أميرة شحاتة، وبحضور سامية عبدالسلام مدير إدارة التفتيش وعمل الأحياء،. وحمدى السيد  مفتش عمل، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وابتسام إبراهيم مفتش عمل، وذلك لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع الشركة لمتابعة تعيين مزيد من ذوي الهمم بداخلها وكذلك التأكد من حصول ذوي الهمم المعينين على حقوقهم. 

وأضاف مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

مديرية العمل محافظة الإسماعيلية وزير العمل حسن شحاتة شركات القطاع الخاص

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