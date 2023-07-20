معهد وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا للحفاظ على الحبوب المخزونة

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا بعنوان الوسائل الحديثة فى تخزين الحبوب والمواد المخزونة وطرق صيانتها أثناء التخزين، في ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وإحداث طفرة حقيقية في وسائل تخزينه لتقليل الفاقد منه وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالحد من الفاقد الكمي والنوعي الناتج عن التخزين لأطول فترة ممكنة للحبوب وعلى رأسها القمح.



و قال الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة لتقليل نسب الهدر من الحبوب و المواد الغذائية بإتخاذ خطوات استباقية قبل و أثناء عمليات التخزين للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب وذلك بمكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع وظروف التخزين مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن، وأضاف أن استراتيجية دعم الأمن الغذائي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.



وأوضح أن البرنامج اشتمل على عدة محاور أهمها كيفية التخزين الجيد ووسائل التخزين المختلفة للحبوب والمواد المخزونة، التعرف على أهم الحشرات الأولية و الثانوية، التى تصيب الحبوب والبقوليات المخزونة والنباتات الطبية والعطرية والتمور المخزونة، طرق أخذ العينات وكيفية تقدير نسبة الإصابة والفاقد بها، وكذلك الاستخدام الأمثل لغازات التبخير فى المخازن والمستودعات والصوامع.