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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق شكرى مهنئًا بالعام الهجرى الجديد: نعيش مرحلة مهمة من عمر الوطن

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

هنأ النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس السيسي والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وازدهار، وأن تنعم مصر الغالية بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تواصل طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

وقال شكري: "يهل العام الهجري الجديد على مصر، والوطن يواصل جهوده ويتطلع للجمهورية الجديدة، التي تنعم بالتقدم والرخاء والحريات والعدالة، وطنًا قويًا وسط محيطه وجيرانه وذا مكانة دولية راسخة".

وأشار وكيل إسكان البرلمان إلى أن الوطن كله متحف لعبور اللحظة الصعبة التي يعيشها، والأزمة العالمية والتضخم وتداعيات كورونا والحرب الروسية، بتضافر جهود أبنائه وتحت ظل قيادته العظيمة ممثلة في الرئيس السيسي.

وأكد شكري ثقته بقدرة مصر تحت قيادة السيسي على عبور الصعاب والأزمة الحالية ومواصلة إنجازاتها بالجمهورية الجديدة.

وقال المهندس طارق شكري: "مصر تعيش لحظة انطلاق هائلة ومشروعات عملاقة، وجهد وطني غير مسبوق في مختلف المجالات، وإن مصر كانت وستظل أرض الفرص، والقادم بلا أدنى شك أفضل كثيرًا"، متابعًا: "العام الهجري الجديد مناسبة دينية جليلة لمعرفة معنى الوطن، والتأكيد على التعلق بترابه وكرامته، وتعلم العبر والعظات من سيرة رسول الله محمد، في هذه المناسبة الدينية العظيمة".

إسكان البرلمان الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية العام الهجري الجديد 1445 المهندس طارق شكري

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