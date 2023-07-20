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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالصور ..تدريب مهني على "التفصيل والخياطة" و"الكهرباء" بالوادي الجديد

تدريب مهنى
تدريب مهنى

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد بشأن بدء دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات ومهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات للذكور بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية وذلك  بقرى الكفاح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة""مهنتك مستقبلك"، وكذلك متابعة تنفيذ الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل والخياطة بقرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب  والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على مهن يطلبها سوق العمل في المحافظات، مع إعطاء مزيد من الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكينهم اقتصادياً من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم أعضاء فاعلين فى المجتمع. 

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أن أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد أفاد في تقريره للوزارة أنه وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، تقوم المديرية بتكثيف الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، في إطار خطة التدريب المهني للعام الجديد 2023 / 2024، حيث تم بدء برنامج تدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة مدته شهر يشمل جوانب نظرية وعملية لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم بعد إنتهاء فترات التدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه في نفس السياق تم بدء تنفيذ دورات تدريبية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة وكهرباء التوصيلات بواقع عدد 10  متدربات على التفصيل والخياطة لمدة شهر،بواقع 150 ساعة تدريبية، وعدد 10 متدربين على كهرباء التوصيلات لمدة 15 يوم بواقع 60 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة بعد إنتهاء فترة التدريب داخل شركات ومصانع القطاع الخاص..

وزارة العمل محافظة الوادي الجديد دورات تدريبية وزير العمل حسن شحاتة المهن الحرفية

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