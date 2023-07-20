عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته "والله أبداً"

طرح الفنان عمرو دياب، أحدث أعمالة الغنائية بعنوان "والله أبدا" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

الأغنية تتضمن أبيات من شعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، وتعتبر ثالث أغنية يطرحها الهضبة في موسم الصيف الحالي، إذ طرح أغاني "خلص على قلبي"، و "قولي اسمي"، إلى جانب أغنية "ياليل" للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبد الله.

وكان أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيراً مؤخراً، في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره وعشاقه ومجموعة من الفنانين المتواجدين هناك على رأسهم هالة صدقى ونسرين أمين ومى سليم شيكو وأخرون، وتألق الهضبة بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة الذى أشعل بها أول حفلاته الصيفية خاصة أن الحفل كان يتضمن العديد من المفاجآت، أول تلك المفاجآت ارتداء الملابس البيضاء في الحفل وهو نوع جديد أدخله عمرو دياب على حفلات الساحل وكان أول من يقدم حفل غنائى يرتدى رواده ملابس بيضاء.

وقدم "الهضبة" عددًا من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور، منها "يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، أنت الحظ، وياه، شكرًا من هنا لبكرة، حبيبي يا نور العين بالعين"، بالإضافة إلى بعض أغانى البومه الجديد

ويعيش عمرو دياب انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة وأعلن عن احيائه لعدد من الحفلات الغنائية أبرزها حفله الغنائي في 11 أغسطس في الساحل الشمالى، كما يقدم حفلا غنائيا فى بيروت يوم 19 أغسطس المقبل.