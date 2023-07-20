"الهجرة" تستعرض إجراءات تأجيل التجنيد للطلبة الدراسين بالخارج

استعرضت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإجراءات الخاصة بتأجيل التجنيد للطلبة الدراسين بالخارج، وفقًا لما نشرته إدارة التجنيد والتعبئة ونقلته عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي.

وكشفت إدارة التجنيد والتعبئة عن الشرووط الخاصة بتأجيل التجنيد للطلبة االدراسين بالخارج والمتمثلة في الأتي:

طلبة المدارس الثانوية أو المعادلة لها داخل الجمهورية حتى سن (22) سنة. طلبة المعاهد التى يحصل طلابها على مؤهل فوق متوسط حتى سن (25) عاما. طلبة كليات/ جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية حتى سن (28) عاماً. الطلبة الدارسين بمراحل التعليم المختلفة بالخارج طبقا لمدد تأجيلات أقرانهم الدارسين بالداخل بشرط إعتماد النموذج 2 جند من إدارة البعثات ووضعهم تحت الأشراف العلمى. إذا تجاوز الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه يستمر التأجيل حتى نهاية العام الدراسى وبشرط أن لا يتجاوز سن الطالب (29) عام بالنسبة للكليات والمعاهد العليا، ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التاجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو أستنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.

ويشترط لتأجيل التجنيد للطلبة الدراسين بالخارج أن يتقدموا للقنصلية المصرية بالمستندات الأتية لأتخاذ إجراءات تأجيل التجنيد على النحو التالي: