موفدة "إكسترا نيوز": مدينة العلمين أصبحت مقصدا سياحيا عالميا

قالت دانا مدحت، موفدة فضائية "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديد، تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بين الرياضية أو الفنية وغيرهم، وتضم حفلات غنائية ومن أبرزها حفل الفنان تامر حسني المقرر انعقاده غدا الجمعة، مشيرة إلى أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة يبلغ طوله 14 كيلومترًا أي بنفس طول كورنيش الإسكندرية.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، أن مدينة العلمين أصبحت مستدامة، فضلًا عن كونها مقصدا سياحيا عالميا، مشيدة بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل هذه المدينة مقصدًاسياحيًا على مدار العام بكل ما تمتلكه من موارد ومقومات.

وأوضحت، أن الأحوال الجوية في مدينة العلمين أكثر من رائعة، والبحر صاف بصورة ممتعة، والشمس ساطعة على مدار اليوم، كما أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع في مدينة العلمين سيشهد عروضًا لطائرات "rc"، إلى جانب سباق الترايثلون وكرة القدم الشاطئية.