ضبط وإعدام 1200علبة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بأسوان

استكمل جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومفتشى مديرية الشؤون الصحية تنظيم حملاته المكبرة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للمسؤولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

واستهدفت الحملة المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة.

وأسفرت عن تشميع مصنع لإنتاج لمستحضرات التجميل بدون تراخيص، بالإضافة إلى ضبط وإعدام عدد ١٢٠٠ علبة مستحضرات تجميل مجهول المصدر وبدون بيانات، وأيضًا ضبط ١٨٥ كجم أغذيه منتهية الصلاحية، علاوة على ضبط عدد ٢٨ لتر خل مغشوش، ومصادرة عدد 2 بوتاجاز و4 إسطوانات غاز، وتحرير عدد 11 محضر مخالفة متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك في تنفيذ أعمال الحملة مسؤولي جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبدالقادر، وسيد فواز، وشاذلي حكيم ومروة زكي، وأسماء أبو بكر، بالإضافة إلى محمود عبدالسلام، وشريف أشرف، من مفتشى الصحة، وعبدالله محمد، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.