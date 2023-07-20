"القومى للترجمة" يوقع بروتوكول تعاون مع المعهد العلمى الفرنسى للآثار

وقعت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، ومدير الدراسات بالمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية الدكتور عباس زواش، ورئيس قسم الترجمة العلمية بالمعهد الدكتورة نجلاء بطرس، بروتوكول تعاون بين الجهتين.

يشمل التعاون مجال النشر المشترك وإصدار الكتب المترجمة عن الفرنسية في مجالات الآثار والحضارة المصرية القديمة، وأيضًا تقديم دورات تدريبية مشتركة للطلبة والباحثين في مجالات الترجمة التخصصية من الفرنسية إلى العربية، وتنظيم مسابقات كشاف المترجمين لتدريب أجيال جديدة من المترجمين في المجالات التخصصية في الترجمة على رأسها الحضارة المصرية القديمة والدراسات القبطية والإسلامية.

وكان قد أطلق المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب «كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة»، والعمل هو باكورة سلسلة أصحاب الهمم التي يطلقها المركز لتضاف إلى باقي سلاسل إصداراته.

ويتناول الكتاب طبيعة تركيب المخ البشري بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم بمختلف أنواعها، مركزًا على طبيعة المشكلات الانفعالية والسلوكية التي يمكن أن تصيب هؤلاء الأطفال، ويتميز الكتاب بقسم تطبيقي تحت عنوان «استراتيجيات تؤخذ في الاعتبار» تختص بتوضيح التطبيقات العملية للبحوث الواردة في فصول الكتاب.

ومن خلال الكتاب تظهر محاور ذات أهمية واستراتيجيات لازمة، منها: القواعد الإرشادية للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، استراتيجيات الاندماج في التعلم والاحتفاظ به، استراتيجيات العمل مع التلاميذ المصابين باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، تعزيز مهارات اللغة الشفهية، اقتراحات لبناء الثقة لدى تلاميذ اضطراب الكتابة، خفض مخاطر احتمالات السلوك المضاد للمجتمع، تحسين التعلم لدى أطفال اضطراب طيف التوحد، التدخلات العلاجية مع الأطفال والمراهقين ذوي اضطراب طيف التوحد.

وقدم المركز القومي للترجمة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، خصمًا 25٪؜ على جميع إصداراته، في معرض الهيئة العامة للكتاب، الذي عقد بساحة دار الأوبرا.