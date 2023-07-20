ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يخاطب "الصحة" للإبقاء على أعداد الفصول بمدارس التمريض

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لمخاطبة الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة للإبقاء على أعداد الفصول بمدارس التمريض بالمحافظة، وألا تقتصر على فصل واحد فقط في كل مدرسة، حيث ورد هذا البند ضمن تعليمات الوزارة في قواعد وشروط القبول بالمدارس الفنية للتمريض لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وخاطبت مديرية الصحة بمطروح، الإدارة العامة للتعليم الفني، بوزارة الصحة، نحو استثناء محافظة مطروح من هذا الشرط لاعتبارت عدة تم ذكرها، حيث يتم التقديم على جميع فصول مدارس التمريض بالمحافظة، وفي حال الموافقة على أي استثناء سيتم فتح التقدم لجميع الفصول.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظة مطروح مدارس التمريض مديرية الصحة بمطروح وكيل وزارة الصحة بمطروح

الأكثر قراءة

"كانت بتسعى على رزقها".. حزن بين الأهالى لمصرع أشهر بائعة تين فى القليوبية

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

مفاجأة.. أيمن الرمادى يقود سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة فقط

متهم بسرقة طليقها.. قرار عاجل بحق "هشام ربيع" زوج الفنانة بوسي

مصرع طالبين في حادث دراجة نارية بالقليوبية

برلمانية: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الرئيس السيسى على إنجاح الحوار الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق