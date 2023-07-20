محافظ مطروح يخاطب "الصحة" للإبقاء على أعداد الفصول بمدارس التمريض

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لمخاطبة الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة للإبقاء على أعداد الفصول بمدارس التمريض بالمحافظة، وألا تقتصر على فصل واحد فقط في كل مدرسة، حيث ورد هذا البند ضمن تعليمات الوزارة في قواعد وشروط القبول بالمدارس الفنية للتمريض لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وخاطبت مديرية الصحة بمطروح، الإدارة العامة للتعليم الفني، بوزارة الصحة، نحو استثناء محافظة مطروح من هذا الشرط لاعتبارت عدة تم ذكرها، حيث يتم التقديم على جميع فصول مدارس التمريض بالمحافظة، وفي حال الموافقة على أي استثناء سيتم فتح التقدم لجميع الفصول.