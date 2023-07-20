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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب البيئة العالمى يُحذّر من خطورة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تحدث الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، عن خطورة التغيرات المناخية، وما هي الحلول المتاحة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقال "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن حذرنا من نهاية القرن الماضي من خطر التغيرات المناخية، ونحن اليوم أمام أزمة مناخية عالمية خطيرة جدًا".

ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد استراتيجية عالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من قبل الأمم المتحدة أو دول العالم لوضع خطة عمل تنفيذية على الأرض، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في الحرارة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.

وعن أسباب ارتفاع درجات الحرارة قال إن هناك عدة أسباب منها احتراق 100 مليون بترول يوميًا، بالإضافة إلى الاحتباس الحراري، والقبة الحارة، وظاهرة "النينيو".

كما حذر دوميط كامل من حدوث حرائق غابات بعدة أماكن في العالم، بالإضافة إلى توقعات بتعرض العديد من مناطق العالم للتصحر، مضيفًا: "في المستقبل بعام 2030 أو 2040 ستكون هناك حروب مائية".

وطالب "كامل" الأمم المتحدة بوضع استراتيجية عالمية موحدة لمواجهة خطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، متابعًا: "نؤيد خطة مصر بزراعة ملايين الأشجار لمواجهة وتقليل هذا الخطر الذي يهدد العالم".

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