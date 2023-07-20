تكنولوجيا الأغذية يختتم فاعليات البرنامج التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات



اختتم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزار الزراع واستصلا الأراض فاعليات البرنامج التدريب الصيفى المجانى لعدد 176 طالب وطالبة من كليات الزراعة لجامعات عين شمس والمنيا و الفيوم وكلية الإقتصاد المنزلى جامعة المنوفية والتى استمرت لمدة اسبوعين للتدريب بأقسام وحدات المعهد البحثية والمصانع التجربية تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد و التدريب و تم تدريب الطلاب على التقنيات الحديثة فى مجال تصنيع الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا مرتفع القيمة الغذائية و ذو تكلفة مناسبة والتعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و التدريب على الإختبارات الكيماوية والطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى كما تم تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة .