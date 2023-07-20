في ذكرى ميلادها.. من هي الكاتبة سهير القلماوي؟

يصادف اليوم الخميس 20 يوليو ذكرى ميلاد الكاتبة سهير القلماوي، التي كانت من ضمن أبرز الكُتاب والسياسيين البارزين في مصر، والتي رحلت عن عالمنا في 4 مايو عام 1997 عن عمر يناهز 85 عاماً.

وكانت الكاتبة سهير القلماوي، من السيدات الأوليات اللاتي ارتدن جامعة القاهرة في عام 1941، لتكون أول امرأة مصرية حصلت على الدكتوراه والماجستير في الأدب لأعمالها في الأدب العربي، ليتم تعيينها كأول محاضرة تشغل هذا المنصب.

وقدمت الكاتبة سهير القلماوي، العديد من المؤلفات الأدبية خلال مشوارها التي جعلتها سابقة لعصرها بسبب مجهوداتها الكبيرة خلال مراحل تعليمها لتكون شخصيتها من عظماء الأدب والشعر، كما ترجمت أعمالها باللغة العربية ومن ضمن تلك الأبحاث المرأة في الطهطاوي، وأزمة الشعر.

من هي الكاتبة سهير القلماوي؟

عاشت الكاتبة سهير القلماوي في القاهرة طيلة حياتها مع أسرتها التي تفتخر بتعليم إناثها، وكانت قادرة على اكتساب مهارتها الكتابية والأدبية من خلال مكتبة والدها وقراءة كُتب طه حسين ورفاعي الطهطاوي وإبن إياس الذين شكلوا جزء كبير من شخصيتها.

تتلمذت الكاتبة سهير القلماوي، على أيدي الدكتور طه حسين الذي كان وقتها رئيس قسم اللغة العربية ورئيس التحرير بمجلة جامعة القاهرة، وخلال فترة دراستها كانت مذيعة لخدمة البث الإذاعي المصري، بعدما حصلت على الماجستير في الأدب، وتلقت منحة لإجراء البحوث في باريس لشهادة الدكتوراه عام 1941، بعدما انتهت من رسالة الدكتوراه، لتكون أول امرأة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة.

ومن ضمن من أهم مؤلفات الكاتبة سهير القلماوي: "أحاديث جدتي عام 1935 - ألف ليلة وليلة عام 1943 - أدب الخوارج عام 1945 - في النقد الأدبي عام 1955 - الشياطين تلهو عام 1964 - ثم غربت الشمس عام 1965 - المحاكاة في الأدب عام 1955 - العالم بين دفتي كتاب عام 1985 - ذكرى طه حسين عام 1974".

وحصدت الكاتبة سهير القلماوي العديد من الجوائز وتقديرات لعملها الأدبي وأبرزهم:" جائزة مجمع اللغة العربية عن (ألف ليلة وليلة) - جائزة الدولة التقديرية في أدب الشباب - جائزة الدولة التشجيعية لعام 1955 - جائزة الدولة التقديرية في الآداب - الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1987".