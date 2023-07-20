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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير البريطاني في مصر يشيد بزيارة وفد وزارة التعليم العالي إلى بريطانيا

جاريث بايلي
جاريث بايلي

 في إطار برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف الممول من المملكة المتحدة، ترأس وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وفدًا رفيع المستوى من قادة التعليم العالي المصريين إلى بريطانيا، تضمن ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، و7 رؤساء جامعات مصرية. 

تهدف الزيارة إلى عرض الأساليب المبتكرة التي تتبناها الجامعات البريطانية لتعزيز مهارات خريجيها والاستعداد لمكان العمل، وربط نتائج التعليم العالي بقابلية التوظيف.

وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي وفقا لبيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة : “هذه الزيارة هي دليل ممتاز على تعاوننا مع وزارة التعليم العالي المصرية. يسعدني حقًا أن لدينا هذه الفرصة لعرض أفضل الممارسات البريطانية لشركائنا المصريين في ربط التعليم العالي بالتوظيف، من التعليم إلى التوظيف. أعلم أن هذه أولوية كبيرة للحكومة المصرية، وآمل أن تلعب هذه الزيارة دورها في هذه الأجندة الهامة. إنها علامة أخرى على التزامنا بدعم برنامج التعليم العالي في مصر".

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، التقى الوزير والوفد بأساتذة جامعيين وخبراء وممارسين في مجال توظيف الطلاب لمناقشة تصميم المناهج وتطويرها مع التركيز على التعلم القائم على العمل والتعلم التجريبي والتعليم المؤسسي.

كما زاروا واحدة من أفضل عشر جامعات في العالم "كلية لندن الجامعية"، وكذلك مدرسة لندن متعددة التخصصات للتعرف بشكل مباشر على أنظمة التعليم العالي وقيم دمج الشراكات مع أصحاب العمل في تصميم المناهج والشهادة الجامعية، بالإضافة إلى تصميم برامج متداخلة التخصصات التي تعتمد على التحديات ومشاكل العالم الحقيقي إلي جانب دور الجامعات كمراكز للمؤسسات الطلابية والشركات الناشئة.

والتقى وزير التعليم العالي الدكتور عاشور بوزير الدولة البريطاني للمهارات والتلمذة الصناعية والتعليم العالي روبرت هالفون لمناقشة سبل التعاون المختلفة في مجال التعليم العالي.

ورافق وزير التعليم العالي:

• الدكتور مصطفى رفعت أحمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

• الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتوظيف.

• الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

• الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

• الدكتور السيد عبد العظيم السقا رئيس جامعة السويس.

• الدكتور مصطفى عطية رئيس جامعة سوهاج.

• الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

• الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

• الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا.

وتم تنسيق هذه الزيارة من قبل الشركاء المنفذين للبرنامج، أدفانس إتش إي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، و أي كارير، ومؤسسة الألفي والسفارة البريطانية في القاهرة.

بريطانيا السفير البريطانى مصر جاريث بايلي وزير التعليم العالي السفارة البريطانية

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