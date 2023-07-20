إزالة 15 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب في جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 1339 متر مربع عبارة عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 1020 م2 بشبراخيت، و5 حالات تعدي بمساحة 101 م 2 بأبو المطامير، وحالتى تعدي بمساحة 82 م 2 ب دمنهور، وحالتي تعدى بمساحة 80 م2 بالدلنجات.

كما تم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 46 م2 بكوم حمادة، وحالة تعدي بمساحة 10 م2 برشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.