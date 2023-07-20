مقتدى الصدر: السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية

أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم ، أن السويد تعدت الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية بعد منحها الموافقة على حرق علم العراق.

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "إن السويد بعد أن أعلنت عن عدائها للإسلام والكتب السماوية، لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية، فها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عن عدائها للعراق بأن أعطت الموافقة على حرق علم العراق".

وأضاف زعيم التيار الصدري العراقي، إنني هنا سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي، وحسب فهمي أن حرق علم العراق فعلًا فإن على الحكومة ألا تكتفي بالشجب والاستنكار فذلك يدل على الضعف والاستكانة.

وتابع أما حرق القرآن مجددًا فلا يقابله حرق التوراة والإنجيل، بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حل بنا ما لا يحمد عقباه.