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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل زيارة رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى زيمبابوى

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

بدأ المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية زيارته إلى العاصمة هراري، بدعوة من وزير الحكم المحلي والعمل العام بجمهورية زيمبابوي.

وبحسب المتحدث باسم الشركة العميد خالد الحسيني، استهل رئيس الشركة زيارته بتفقد موقع المدينة الجديدة بمنطقة جبل هامبدن التي من المقرر أن تصبح بديلًا حضاريًا للعاصمة هراري، كما تفقد مبنى البرلمان وباقي مكونات المشروع من واقع المخطط العام، والتقى بعد ذلك وزير الحكم المحلي والعمل العام وعددًا من المسئولين بالوزارة، حيث تم عمل عرض تقديمي للمدينة الجديدة بواسطة الجانب الزيمبابوي تلا ذلك استعراض كامل لموقف العاصمة الإدارية الجديدة مع الإشارة إلى انتهاء عملية انتقال الحكومة.

وفي إطار فعاليات الزيارة التقي المهندس خالد عباس بكونستنتينو شويجا نائب رئيس الجمهورية الذي توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمام سيادته بتقديم العون والمساهمة في إنجاح مشروع المدينة الجديدة وباقي المشروعات مع الإشادة بالتاريخ الطويل من العلاقات بين البلدين. من جانبه أشار المهندس خالد عباس إلى أن الزيارة تأتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل المساعدة الممكنة لإنجاح مشروع العاصمة الجديدة، وباقي المشروعات سواء الخاصة بإعادة تطوير العاصمة هراري أو أي مشروعات قومية أخرى بالدولة كمشروع سد (باتوكا) الذي من المقرر أن تبدأ جمهورية زيمبابوي في بنائه قريبًا، حيث تم عرض مقترح المساهمة في بنائه أسوة بما تم في سد يوليوس نيريري بتنزانيا من خلال تواجد الشركات المصرية المتخصصة والتي تمتلك كوادر بشرية متميزة من مهندسين وفنيين مهرة جاهزة للعمل في المشروعات المختلفة بالدولة.

 جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في أعقاب زيارة نائب رئيس جمهورية زيمبابوي إلى مصر والعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يونيو 2023 والتي أبدى خلالها إعجابه الشديد بالمشروع مع طلب التعاون بين البلدين لنهو المشروع الخاص بهم طبقًا لما تم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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