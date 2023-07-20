محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 29 تعديًا على الأراضى الزراعية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، التي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها محافظ القليوبية بقرى مركز قليوب، التي أسفرت عن إزالة 29 حالة على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتنوعت المخالفات بين منازل غير مأهولة بالسكان منشأة بالطوب الأبيض وهناجر حديدية وأسوار وجمالون وإشغالات على أرض أملاك دولة، حيث تمت إزالة كل الحالات إزالة كاملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ21 لإزالة التعديات، من إزالة ٢٠٧ حالات مبان بمساحة ٢٦٠٢٦م2 و٦٤ حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة ٣٠٤٧١م2، مضيفا أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تمت إزالة ٣٩ حالة مبان بمساحة ٤٠٨٣٨م2 وعدد ١٦ حالة زراعة أملاك خاصة بمساحة ٣٥٩٦م2 وكذلك ٢١ حالة زراعة أملاك ري بمساحة ٨٠٤٠ م2 (فدان ٢١ قيراطا و٢١ سهما).

وقامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالمرحلة الثالثة حتى الآن بإزالة عدد ٧٤ حالة بمساحة ٨٥٢١م2 أملاك الدولة وأملاك خاصة عدد ٥ حالات بمساحة ٤٩٥م2.

وأكد المحافظ أيضا أن هناك خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مشيرا إلى التعاون التام بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدا حرص المحافظة على تذليل أي عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.