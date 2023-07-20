برلماني: صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة خطوة جادة لتعزيز الإيرادات

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن ملف الساحة يشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهناك حزمة من القرارات التى تهدف للنهوض بالسياحة المصرية واستغلال كافة المقومات والموارد التي تمتلكها الدولة المصرية والتى قد لا تمتلكها أية دولة على مستوى العالم.

وأضاف القطامى في تصريحات له اليوم، أن مصر تمتلك كل انواع السياحية، الدينية، التاريخية، الشاطئية، العلاجية، وأبرز ما يميز الدولة المصرية المعالم الأثرية، حيث تمتلك مصر نحو ثلث المعالم الأثرية الموجودة في العالم، بالإضافة إلى المعالم التاريخية والطبيعة الساحرة، والمعالم التراثية العريقة، والسياحة الثقافية، والدينية، والترفيهية، والعلاجيّة، ومن ثم لدينا كل أنواع السياحة ينقصنا فقط حسن استغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل من خلال خطط ورؤى واستراتيجيات لدعم توجه الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التسويق والإدارة الجيدة والتخطيط المسبق بداية حسن استغلال هذه الموارد، وهناك العديد من الأفكار لدعم هذا التوجه وترجمة الخطط فى صورة قرارات على أرض الواقع، إضافة إلى أن مصر تمتلك عدد كبير من القنصليات والسفارات على مستوى العالم يجب استغلال هذا الأمر فى الترويج للسياحة المصرية بشكل أمثل.

وأشاد عضو النواب، بتوجه الدولة نحو زيادة أعداد الغرف الفندقية، وذلك من خلال استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، وبحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به، ومشاركة القطاع الخاص فى واحد من أهم وأبرز القطاعات الحيوية التي تعد من أهم مصادر جلب العملة الصعبة.