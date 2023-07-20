بعد انضمام ديكلان رايس.. أغلى 10 صفقات إنجليزية فى البريميرليج

يُعد النجم ديكلان رايس، المنضم حديثًا إلى صفوف أرسنال، أغلى صفقة للاعب إنجليزي في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان نادي أرسنال أعلن تعاقده مع لاعب الوسط ديكلان رايس، من صفوف وست هام يونايتد، بعقد طويل الأمد، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

أغلى لاعبي إنجلترا في الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أغلى لاعبي إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صفقة ديكلان رايس، وذلك على النحو التالي:

1- ديكلان رايس: انضم إلى أرسنال، قادمًا من وست هام يونايتد، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

2- جاك جريليش: انضم إلى مانشستر سيتي، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

3- هاري ماجواير: انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

4- جادون سانشو، انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من بروسيا دروتموند الألماني، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

5- ماسون ماونت، انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من تشيلسي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

6- بن وايت، انضم إلى أرسنال، قادمًا من برايتون، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

7- رحيم ستيرلينج، انضم إلى تشيلسي، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

8- آرون وان بيساكا، انضم إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من كريستال بالاس، مقابل 48.5 مليون جنيه إسترليني.

9- جون ستونز، انضم إلى مانشستر سيتي، قادمًا من إيفرتون، مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

10- كايل ووكر، انضم إلى مانشستر سيتي، قادمًا من توتنهام هوتسبير، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وعلى مستوى الأندية، فإن ديكلان رايس يتواجد في المركز العاشر في قائمة ترتيب أغلى صفقات التاريخ بـ116 مليون يورو، والتي يتصدرها ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن، وهما: النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، بينما انضم كيليان مبابي إلى الفريق الفرنسي، قادمًا من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.